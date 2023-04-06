Bölgesel Amatör Lig 6. Grup maçında Hacılar Erciyesspor ile Niğde Belediyespor karşılaştı. Ligin 24.hafta maçında kazanan taraf 2-1 ile Hacılar Erciyesspor oldu.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Teksen Eker xx, Sadettin Ebrar Balcı xx, Olcay Gök xx

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş xx, Ömercan Korkmaz xx, Hüseyin Öz xx, İsmail Odabaşı xx (Yunus Öztürk Dk.90+3 ?), Yusuf Karaboğa xx, Muhammed Yasin Turgutalp x, Mehmet Tatlı xx, Bora Barlas xx (Süleyman Yasa Dk.82 xx), Mustafa İlkay Kartal xx, Ali Avcı xx, Samet Kaan Karaca xx

Niğde Belediyespor: Cafer Öğütçü x, Mustafa Güngör x (Faysal Berdan Kaya Dk.50 x), Ali İhsan Sevgin x, Ahmet Yalçın Öztürk x, Berkay Ekmekçi x, İbrahim Bolat x, Abdullah Berk Karadağ x, Muhammed Emin Polat x, Ramazan Demir x (Durmuş Ali Yılmaz Dk.80 ?), Berke Tamur x (Fatih Aydın Dk.50 x), İbrahim Emre x (Tunahan Karapınar Dk.80 ?)

Goller: Bora Barlas (dk.45), Süleyman Yasa (dk.90+2) (Hacılar Erciyesspor), Ramazan Demir (dk.59) (Niğde Belediyespor)

Kırmızı Kart: Muhammed Yasin Turgutalp (dk.68) (Hacılar Erciyesspor)