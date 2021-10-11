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Bocce heyecanı başladı

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Bocce Bowling Dart İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu önünde başladı.

KAYSERİ 11.10.2021, 15:05
Bocce heyecanı başladı

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Bocce Bowling Dart İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu önünde başladı.

Üç gün boyunca büyük çekişmeye sahne olacak müsabakalarda 200’ü aşkın sporcu mücadele edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Müsabakalarda mücadele edecek tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi.

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