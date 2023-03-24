’Biz pişirelim, siz ulaştırın’ Yüz Güldürüyor

Talas Belediyesi’nin ilk kez 2021 yılı Ramazan ayında başlattığı ’Biz Pişirelim Siz Ulaştırın’ uygulaması bu yıl da yüzleri güldürüyor. Vatandaş-belediye iş birliği ile gerçekleştirilen uygulamada Ramazan ayı boyunca her gün depremzede, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli 1000 kişiye yemek ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00’de başlayıp iftar saatine kadar devam eden uygulama çerçevesinde Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahalle Meydanı ve Mevlana Mahalle Meydanı Selçuklu Evi önü olmak üzere 4 noktada paketler halinde sıcak yemek servisi yapılıyor. Büyük beğeni toplayan uygulama Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek.