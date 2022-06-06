Son Dakika
Bit pazarı denetlendi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.
KAYSERİ 06.06.2022, 13:42
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince; Battalgazi Mahallesinde bulunan bit pazarında 2 ekip ve zabıta görevlileriyle birlikte denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 26 ayrı satıcı ve toplam 43 şahıs sorgulandı.