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Bit pazarı denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.

KAYSERİ 06.06.2022, 13:42
Bit pazarı denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince bit pazarında denetim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince; Battalgazi Mahallesinde bulunan bit pazarında 2 ekip ve zabıta görevlileriyle birlikte denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 26 ayrı satıcı ve toplam 43 şahıs sorgulandı.

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