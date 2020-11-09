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Bisikletçiler Konya’dan 2 altın, 1 bronz madalya ile döndü

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU TARAFINDAN KONYA’DA DÜZENLENEN 2020 DAĞ BİSİKLETİ ŞAMPİYONASINDA KAYSERİ BİSİKLET TAKIMI 2 ALTIN, 1 BRONZ MADALYA KAZARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

KAYSERİ 09.11.2020, 13:41
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Bisikletçiler Konya’dan 2 altın, 1 bronz madalya ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen 2020 Dağ Bisikleti Şampiyonasında Kayseri Bisiklet takımı 2 Altın, 1 Bronz Madalya kazarak büyük bir başarıya imza attı

2020 Dağ Bisikleti Şampiyonası 07-08 Kasım 2020 tarihleri arasında Konya’da yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri’yi temsilen katılan Bisiklet sporcularımızdan Funda Taşkın Yıldız Bayanlarda, Davut Duman Yıldız Erkekler (A) kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden sporculardan İrem Nur Korkmaz Genç Bayanlarda Türkiye 3.sü olurken Muhammet Çakır ise Genç Erkeklerde Türkiye 5.si oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Konya’dan Şampiyonluklarla dönen Bisiklet sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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