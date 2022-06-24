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Birlik Vakfı’ndan sütlaç ikramı
Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nce Cuma namazı sonrası vatandaşa sütlaç ikramında bulunuldu.
KAYSERİ 24.06.2022, 14:56
Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nce Cuma namazı sonrası vatandaşa sütlaç ikramında bulunuldu.
Birlik Vakfı Kayseri Şubesi, sosyal proje çerçevesinde Cuma Namazı sonrası vakıf adına sütlaç dağıttı. Hunat Cami’nde cuma namazının ardından yapılan organizasyonla Birlik Başkanı Mehmet Adıgüzel ve vakıf üyeleri, cami cemaatine sütlaç ikramında bulundu.
Vatandaşlar, organizasyon nedeniyle Birlik Vakfı’na teşekkürlerini iletti.