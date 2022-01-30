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Birlik Vakfı ’Amca Size İnsan Diyebilir Miyim?’ tiyatro oyununu sergiledi

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen, ‘Amca size insan diyebilir miyim?’ adlı tiyatro oyunu sergilendi. Programla ilgili konuşan Birlik Vakfı

KAYSERİ 30.01.2022, 13:15
Birlik Vakfı ’Amca Size İnsan Diyebilir Miyim?’ tiyatro oyununu sergiledi

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen, ‘Amca size insan diyebilir miyim?’ adlı tiyatro oyunu sergilendi. Programla ilgili konuşan Birlik Vakfı

Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Bundan sonra kültürel ve sosyal anlamda gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz” dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Salonu’nda gerçekleştirilen tiyatro oyununa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakıf üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sergilenen oyun sonrası bir konuşma yapan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Burada Birlik Vakfı’na ayrıca bir teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü gençlerimize bu olanağı sağladılar. Bizlerde vesile olduk bu oyunu beraber sergilemeye. Güzel bir akşamdı. Her yaş grubundan oyuncuyu görüyoruz. Gerçekten güzel bir akşam yaşattılar. Biz, Birlik Vakfı ile pandemi öncesinde bir oyun yapmıştık. Bu ikincisi oldu ama bundan sonra daha sık bir tiyatroyla bir araya geleceğiz. Ben tekrardan başta yönetmenimiz ve senaristimiz olmak üzere bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programı gerçekleştiren, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel de, “Birlik Vakfı, Genç Birlik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, beraber ortaklaşa ‘Amca size insan diyebilir miyim?’ adı altından bir program gerçekleştirdik. Birlik Vakfı’nın 2 yıldır pandemi dolayısıyla yapamadığı projeler şimdi teker teker hayata geçirilmeye çalışılıyor. İnşallah bundan sonra kültürel ve sosyal anlamda gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz. Bu kültürel faaliyetleri sergileyecek bir ortam ayarlayacağız. İnşallah gençlerimizi Birlik Vakfı çatısı altında da müreffeh bir hayat hazırlayabilmek için çaba sarf edeceğiz. Güncel hayatı içeren bir bir içerik sahnelendi. Güncel hayatın ne kadar zor olduğu, sosyal hayatın insanların hayatına ne kadar etki sağladığı ve bu sosyal hayatın biraz daha kültürel ve sosyalliğin dışına çıktığını anlatan bir oyun sergilediler. Ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ciddi manada şu zamanda çekilen sıkıntıları ve ileride çekilecek sıkıntıları göz önüne koydular. İnşallah bundan sonraki kültürel ve sosyal anlamdaki yapacağımız bütün tiyatrolara vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Ayrıca tiyatro oyununun ardından sahne alan ve arka planda bulunan oyuncu, senarist ve yönetmene başarılı oyunlardan dolayı çiçek verildi.

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