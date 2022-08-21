Birincilik Kayseri’nin oldu

Sabancı Kültür Vakfı’nın düzenlediği ’Yeni Dünya Meslekleri’ temalı kısa film birinciliğini, Bluport Creative Medya Ajansı ile Kayseri’ye kazandırdı.

Bluport Creative Medya Ajansı tarafından hazırlanan kısa film; Sabancı Kültür Vakfı’nın düzenlediği ’Yeni Dünya Meslekleri’ temalı yarışmada birinciliği Kayseri’ye kazandırdı. Yarışmayı uzun zamandır takip ettiklerini aktaran Yönetmen Zafer Geyikçi; "Sabancı Vakfı; her yıl düzenli olarak gündemin nabzını tutan birkaç konu belirler. Bunun üzerine genç yönetmenleri kısa film üretmek için destekler ve çağrıda bulunur. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir yarışma. Bu sene de ’Yeni Dünyada Yeni Meslekler’ konusuyla bizleri çağırdılar film üretmeye. Bizler de bu şekilde katıldık" dedi.

Ajans olarak geleneksel ve dijital mecralarda hizmet verdiklerini kaydeden Geyikçi; filmin ’ölüm’ teması üzerine kurulduğunu söyledi. Amaçlarının yeni dünya meslekleri içerisinde ilk sıralarda yer alan dijital meslek gruplarının her meslek grubuna hizmet verebilecek bir alan olduğunu, bu nedenle yeni nesil meslek grupları arasında ön sıralarda yer aldığını ifade eden Geyikçi, "Yeni Dünyada Yeni Meslekler’ teması açıklandığında bir de alt açıklama yapıldı. Bu alt açıklamada da değişen iş yapış şekillerine vurgu yapıldı. Pandemi döneminde çok ön plana çıkan temas meselesi ile ilgili karekod uygulaması dikkatimizi çekti. ’Uygulamayı nasıl çarpıcı hale dönüştürürüz’ diye düşündüğümüzde de ölümün çevresinde şekillendirmeyi planladık. Karekodu mezarlık uygulamalarında hayata geçirirsek bir hikaye olarak mizah türünde bir şeyler üretmek istedik. Bu nedenle düşünsellik tarafının daha iyi vurgulanması için ölüm teması üzerinden giderek bu tip bir hikaye belirledik" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin uluslararası platformlarda ülke sinemasını öne çıkarmak olduğunun altını çizen Geyikçi, "Bu yarışmayı her sene takip ediyoruz. Genç yönetmenlere çok fazla fırsat veriliyor ki baş sorumlusu da akademi ödüllü yapımcı Zeynep Atakan. Başta Sabancı Vakfı’ndan Güler Sabancı’ya teşekkür ediyorum. Zeynep Atakan ve ekibine yine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bluport’tan Doğan Tekatlı’ya da çok teşekkür ediyorum. Bu çatı altında bize çok fazla imkan veriyor. Öncelikle ulusal başta olmak üzere uluslararası platformlarda ülke sinemamızı öne çıkartacak çalışmalar yürütmek. Bununla ilgili şuanda yine ajansımızın yürüttüğü Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde Kültepe’nin 70 yıllık kazı tarihinin dijitalleşmesi projesini de yürütüyoruz. Bizim için güzel bir süreç oluyor. Bu ve bununla birlikte sinemasal çalışmalarımızı da sürdürmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu şehre birçok ödülü getireceğimizi düşünüyoruz"

Bluport Creative Medya Ajansı Genel Müdürü Doğan Tekatlı ise; ajans olarak ileriye dönük hedefleri olan gençleri akademi mantığında bünyelerinde toplama amacında olduklarını ifade etti. Kayseri’ye birçok ödül kazandıracaklarını belirten Tekatlı; "Yapımız normal şartlarda reklam ajansı olarak kurgulanmış bir yapıya sahip. Ama bizim getirmek istediğimiz ana nokta, akademik bir yapıya sahip organizasyon planlıyoruz. Bu organizasyon içinde de şehrin üniversitelerindeki ilgili birimlerde yetenekli, bu uğurda ileriye dönük hedefleri olan gençlerimizi bir akademi mantığında bünyemizde topluyoruz. Bu bize bu işin bu şehirde yapılabileceğini göstermek için bir mecra oluyor Bluport. Kayseri’nin bir bireyi olarak üzerinde hassasiyetle durduğum konu; genelde fakültelerden mezun olan kişilerin hep büyükşehir hayali oluyor. Bizim yola çıkışımız burada biraz daha ’oralara ufkunuzu dikmeyin, bu noktada da başarıyı yakalayabileceğiniz bir alan var’ dedirtmeye çalışıyoruz. Zafer kardeşimiz güzel bir örneği oldu. Bluport’un kurulduğunda ilk söylediğim cümle bu şehre ödül ve ödüller getiren bir ajans olmaktı. Bu uğurda attığımız 3. adımımız oldu. Bu ödülün ilk defa Anadolu’ya gelmiş olması çok güzel ve gurur verici olay. İnşallah bu şehre birçok ödülü getireceğimizi düşünüyoruz. Bu uğurda da çalışmalarımız devam ediyor. Birçok projelerin içerisinde yer alıyoruz. Ana amacımız; bu şehrin güzelliklerini anlatacak bu şehrin çocukları. Böyle bir senaryo oluşturmaya çalıştık. Daha iyi noktalara gideceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.