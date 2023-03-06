Birinci Küme’de şampiyonlar belli oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu şampiyonları belli oldu. Ligin bitimine 2 hafta kala gruplarında şampiyonluk ipini göğüsleyen 3 takım, gelecek sezon Süper Amatör Küme’de mücadele etme hakkı kazandı.

Kayseri Birinci Amatör Küme’de hafta sonu oynanan maçlar sonunda şampiyonlar belli oldu. Ligin bitimine 2 hafta kala A Grubu’nda İsmail Okumuş FK, B Grubu’nda Belsinspor, C Grubu’nda ise 1966 Turanspor mutlu sona ulaşan takımlar oldu. Üç ekip gelecek sezon Süper Amatör Küme’de mücadele etmeye hak kazanırken, takımların şampiyonluk kutlamalarında ise renkli görüntüler oluştu.

Süper Amatör Küme’de gruplarında ikinci sırayı alan 3 takım ise Play-Off oynama hakkı kazanırken, buradan da başarılı olan bir takım adını Süper Küme’ye yazdıracak.