Birinci Amatör Küme 4. Hafta
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor ligin 4. haftasında oynadığı maçta Güneşspor’u 2-0 mağlup etti. 4’de 4 yapan Gaziosmanpaşaspor 12 puan kayıpsız yoluna devam ediyor.
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor ligin 4. haftasında oynadığı maçta Güneşspor’u 2-0 mağlup etti. 4’de 4 yapan Gaziosmanpaşaspor 12 puan kayıpsız yoluna devam ediyor.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Caner Kalem xx, Nail Berkant Sarıkaya xx
Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener xx, Efekan Korkmaz xx, Adem Karataş xx, (Müsa Örüş dk.80 ?), Ahmet Sürmeli xx, Abdulkerim Sain xx, Cengiz Çay xx, Hasan Doğan xx, Emrecan Tepetaş xx, (Sezer Gezgin dk.90+1 ?), Mustafa Gezgin xx, (Engin Gezgin dk.80 ?), Silvan Gezer xx, (Mustafa Kozan dk.70 xx) Semihcan Gül xx, (Çetin Çay dk.90 ?)
Güneşspor: Metin Sarı x, Mehmet Durdu x, (Orhan Çankaya dk.86 ?), Abdulsamet Coşkun x, Sedat Sönmez x, Cengizhan Bakar x, Kürşat Cengiz x, Enbiya Kurtuluş x, Osman Rızvan x, Mehmet Yenilmez x, Emirhan Daşdemir x, (Abdulsamet Ülger dk.63 x), Mustafa Küçük x, (İhsan Göktaş dk.76 x)
Goller: Emrecan Tepedaş (dk.23), Mustafa Kozan (dk.86) (Gaziosmanpaşaspor)