Bir kütüphane de Başakpınar’a

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın cami ve apartman altlarını kütüphaneye dönüştürme projesine bir yenisi daha ekleniyor. Bu çerçevede yapımı devam eden Başakpınar Şehitler Camii altındaki kütüphanede incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, “Talas’ı kütüphanelerle donatmaya kararlıyız” dedi.

Daha önce Altıntepe Camii müştemilatındaki alanı kütüphaneye dönüştürerek bölge sakinlerinin hizmetine sunan Başkan Yalçın, şimdi de Başakpınar’a bir kütüphane kazandırmak üzere. Talas’ın nüfusu yoğun olan kırsal mahallelerinden Başakpınar’a kazandırılacak kütüphaneyi başkan yardımcısı ve diğer yetkililerle birlikte gezen Başkan Yalçın, gelinen son durum hakkında bilgiler aldı.

“TALAS’I KÜTÜPHANELERLE DONATMAYA KARARLIYIZ”

Baştan sona modern şekilde tasarlanacak kütüphaneyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Talas’ı kütüphanelerle donatmaya kararlıyız. İlçemizdeki uygun durumda olan cami ve apartman altlarını kütüphaneye dönüştürüyoruz. Bu çerçevede Başakpınar Şehitler Camii’nin altında yapımı devam eden kütüphanede incelemelerde bulunduk. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

EĞİTİME HEP DESTEK TAM DESTEK

Talas’ta eğitim yuvalarında tamir, tadilat ve öğretmenler odalarının yenilenmesi, çevre düzenlemesi, genel temizlik, oturma grupları ve spor sahaları yapımı gibi çalışmalar yapan Başkan Yalçın, Talas girişindeki 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi ile Kiçiköy Mahallesi’ndeki Altıntepe Cami Semt Kütüphanesi’ni hizmete açmıştı.