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Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

KAYSERİ’NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİ İÇMECE MAHALLESİNDE BULUNAN HALK ARASINDA ‘İÇMECELER’ OLARAK BİLİNEN ŞİFALI SU MERKEZİ, YAKLAŞIK BİR ASIRDIR ŞİFA ARAYANLARIN UĞRAK YERİ OLDU.

KAYSERİ 27.07.2020, 10:45
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Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi İçmece Mahallesinde bulunan halk arasında ‘içmeceler’ olarak bilinen Şifalı Su Merkezi, yaklaşık bir asırdır şifa arayanların uğrak yeri oldu.

Daha önce günlük 2 bin kişiyi ağırlayan ve 1994 yılında kapatılan, Yeşilhisar Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı ve İzmir Hıfzısıhha Kurulu Raporu aldığı Şifalı Su Merkezi inflamatuvar romatizmal hastalıkları, kronik bel ağrısına, eklem hastalıklarına, yumuşak doku hastalıklarına, ortopedik operasyonlara, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareket yeteneğini kaybetmiş bir organ veya oluşuma yeniden hareket yeteneği kazandırma, nörolojik rahatsızlıklara, beyin felçi (cerebral palsy) hastalık tedavisinde rehabilitasyon amaçlı, stres bozukluğuna, spor yaralanmalarında, safra kesesi hastalıklarına, mide gastritlerinde, böbrek taşı hastalıklarına, idrar yolu hastalıklarına, mide solucanlarının atılmasında tedavi edici özelliklerine sahip.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ın girişimleri ile 2015 yılında hazırlanan proje kapsamında 13.000 m arsa üzerinde 2800 m inşaat alanında, 36 adet apart, sosyal tesis ve 6 adet dükkan ile çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak 08 Temmuz 2017 tarihinde açılışı yapılmıştı.

Yaklaşık bir asırdır şifa arayanların en uğrak yerleri arasında bulunan İçmeceler’e gelen Hasan Akdeniz, “Kayseri’den geliyorum. İçmece’nin şifalı suyundan fayda bulmaya çalışıyoruz, bütün Kayseri’de gelebilir. Başta sindirim sistemi olmak üzere, mide ve bağırsak parazitlerinde, böbrek hastalıklarına, safra kesesine müthiş faydalı, bütün Kayseri’yi bekliyoruz inşallah” dedi.

Tesislerden sorumlu Ali Koyuncu ise, “Tesisimiz öncelikle başta mide ve bağırsak parazitleri olmak üzere, safra kesesi, böbrek taşı, kabızlık, kemik sağlığı gelişimi gibi birçok derde devadır. Tesisimizde 3 blok halinde A,B,C blok olmak üzere, 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik apart tipi otellerimiz mevcuttur. 25 yıldır kapalı olan otellerimiz açılalı 3 yıl oldu. Herkesi bekliyoruz, zaten geldiklerinde şifayı bulacaklar suyumuzu içmeye başladıklarında şifayı görecekler o yüzden hepinizi buna davet ediyoruz” dedi.

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