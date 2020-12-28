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Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İntihar Etti
Kayseri’de, 39 yaşındaki Bilişim Teknolojileri öğretmeni kendini iple asarak hayatına son verdi.
KAYSERİ 28.12.2020, 17:36
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Kayseri’de, 39 yaşındaki Bilişim Teknolojileri öğretmeni kendini iple asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesinde Dudu-Şahin Tokluoğlu Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan 39 yaşındaki Şükrü B. girdiği bunalım sonucunda kendini iple asarak hayatına son verdi.Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Şükrü B.’nin olayı ile ilgili olarak polis ekipleri işlem başlattı.
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