3’üncü kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan Biletall, Obilet’e satıldı.

Online otobüs ve uçak bileti satış platformu Biletall, aynı sektörde faaliyet gösteren Obilet’e satıldı. Satış için devir alma işlemleri sürerken, Biletall CEO’su Yaşar Çelik, Kayseri’den marka olan Biletall’ın Türkiye’de şehirler arası seyahat sektörünün dijitalleşmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Çelik, sektörün içinde bulunduğu kriz ortamında bu anlaşma ile sektörün küresel çapta daha da güçleneceğini kaydederek, çalışma arkadaşlarının da Obilet çatısı altında işlerine devam edeceğinin altını çizdi.