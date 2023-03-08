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Bilek güreşi müsabakaları başladı
Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakaları başladı.
KAYSERİ 08.03.2023, 11:25
Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakaları büyük bir heyecanla başladı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen bilek güreşi yarışmalarına sporcular büyük ilgi gösterdi.
4 gün boyunca devam edecek müsabakalar büyük heyecana sahne oluyor.