Bilardo heyecanı devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Bilardo İl Birinciliği birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor.

18 grupta 54 sporcu İl birinciliği müsabakalarında birincilik kupası için mücadele ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında mücadele eden sporculara başarılar diledi.