BİGG Erciyes TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının ikinci çağrı dönemi başvuruları başladı

Erciyes Teknopark’ın, BiGG Erciyes adını verdiği girişimcilere yönelik TÜBİTAK 1512 sermaye desteği programının 2020 yılı 2.çağrı dönemi başvuruları başladı.

TÜBİTAK BİGG programının ikinci çağrı dönemi başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” TÜBİTAK BiGG Programı ile girişimciliğin teşvik edilmesi ve uluslararası pazarda rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir.

Biz de Erciyes Teknopark olarak 1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında BiGG Programı 1. Aşama süreçlerini Marmara Üniversitesi ile iş birliği kapsamında yürüterek daha geniş bir kitleye hitap edebilmeyi hedefledik.

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Yenilikçi iş fikirlerinin girişimcilere verilen eğitimler ile geliştirilerek teknolojik tabanlı ürünlere dönüşümünü kapsayan BiGG Erciyes programında, girişimcilere verilecek olan hibe TÜBİTAK tarafından sağlanmakta olup tamamen TÜBİTAK’ın yetkisi dahilindedir. Erciyes Teknopark olarak tüm girişimci adaylarını www.biggerciyes1512.com adresinden BiGG Erciyes programına başvurmaya davet ediyoruz.