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BGL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 49 - TED Ankara Kolejliler: 44
44 mağlup etti. Sarı kırmızılılar üst üste ikinci galibiyetini alırken gruptaki ise dördüncü galibiyetini elde etti.
KAYSERİ 12.12.2022, 09:39
44 mağlup etti. Sarı kırmızılılar üst üste ikinci galibiyetini alırken gruptaki ise dördüncü galibiyetini elde etti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Sertan Kırklar xx, Deniz Senir xx, İrem Özdere xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli x, Aslıhan Kaçar xx (9), Fatma Melis İplikçi xx (7), Kayra Fakı xx (3), Kiraz Keleş xx, İlayda Derman xx (12), Zeynep Duru Acar xx (4), Candan Eylül Dikmen xx (14),
TED Ankara Kolejliler: Nisa Nur Daştan xx (13), Başak Orhan x (4), Duru Oygür xx, Elif Berfin Baran xx (10), Ece Çelik x, Sena x, Zehre Özgen xx (11), Nisan Sel xx (6)
Periyotlar:
1.Periyot: 17-10 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre:26-22 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 36-34 (Melikgazi Kayseri lehine)