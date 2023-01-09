BGL: Ecogreen Merkezefendi Belediyesi:50 - Melikgazi Kayseri Basketbol:80
Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar B Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ecogreen Merkezefendi Belediyesi’ni 30 sayı farkla 80-50 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar B Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ecogreen Merkezefendi Belediyesi’ni 30 sayı farkla 80-50 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu
Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman xx, Burak Mete Öztürk xx, Ömer Umut Turhan xx
Ecogreen Merkezefendi Belediyesi: Nil Nehir Gönül x, Efe Efe x, Tuba Koçak xx (10), Fatmanur Derman x (5), Beyzanur İlçak x, Doğasu orcan x, Meryem Alaca xx (13), Gökçen Sude Arıcı x, Fatma Koçak xx (22), Hatice Berrin Öğmen x, Semira Güler x
Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli x (2), Aslıhan Kaçar xx (18), Fatma Melis İplikci xx (4), Kayra Fakı xx (4), Kiraz Keleş xx (12), İlayda Derman xx (17), Zeynep Duru Acar xx (8), Candan Eylül Dikmen xxx (13), Esma Eyşan Göksu x, Goncagül Kavak x (2)
Periyotlar:
1.Periyot:12-25 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre:22-42 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot:39-66 (Melikgazi Kayseri lehine)