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Beytullah Özcan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yollarını ayırdı
KAYSERİLİ GENÇ FUTBOLCU BEYTULLAH ÖZCAN, BÖLGESEL AMATÖR LİG TAKIMLARINDAN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLE YOLLARINI AYIRDI.
KAYSERİ 07.09.2020, 10:48
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Kayserili genç futbolcu Beytullah Özcan, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yollarını ayırdı.
Kayseri Yolspor’da futbol hayatına başlayan ve ardından Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Merzifonspor ve yine Yolspor formaları giyen Beytullah Özcan geçtiğimiz sezon Sivas’ın BAL ekiplerinden Cumhuriyet Üniversitesi ile anlaştı. 1999 doğumlu genç forvet oyuncusu pandemi nedeniyle tamamlanamayan ligde 8 maçta 1 gol, 4 asist yaparak dikkat çekmişti. Kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Beytullah Özcan, Bölgesel Amatör Lig ve 3. Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiriyor.
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