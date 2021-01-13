Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde metan gazı ile elektrik enerjisi üretilecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılık alanındaki en önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde, hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilecek. Tesislerin kurulması ve 29 yıllığına işletilmesi konusunda 26 Ocak Salı günü ihale gerçekleştirilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılık alanındaki en önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde, hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilecek. Tesislerin kurulması ve 29 yıllığına işletilmesi konusunda 26 Ocak Salı günü ihale gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. tarafından Beydeğirmeni Mahallesi Besi ve Hayvancılık Bölgesinde, yönetmelik ve şartname hükümlerine göre; hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı üretimi ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilmesi hususunda 4.5 MW Biyogaz Tesisi Yapım işi dolayısıyla ihaleye çıkılacak.
Bu kapsamda ihale, tüm yatırımların yapılması, 30 Haziran Çarşamba gününe kadar gerekli tesislerin kurulması, geçici kabulünün yapılması, 29 yıllığına işletilmesi ve idarenin devredilmesi işleri, pazarlık usulü artırma sureti ile gerçekleştirilecek.İhale, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda 26 Ocak Salı günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek.
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