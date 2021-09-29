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Beşiktaş maça çıkmayacak

Beşiktaş takımı, Erciyes Cup Turnuvası’nda bugün oynayacağı müsabakaya çıkmama kararı aldı.

KAYSERİ 29.09.2021, 13:08
Beşiktaş maça çıkmayacak

Beşiktaş takımı, Erciyes Cup Turnuvası’nda bugün oynayacağı müsabakaya çıkmama kararı aldı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı tarafından düzenlenen Erciyes Cup turnuvasında yer alan Beşiktaş, bugün oynayacağı müsabakaya çıkmama kararı aldı. 15. Erciyes Cup Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada "Beşiktaş Kadın Basketbol takımı oyuncularının yaşadığı gıda zehirlenmesi sorunundan dolayı bugün (29 Eylül 2021) saat 16.00’da oynanacak Botaşspor maçına çıkamayacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Kendilerine acil şifa diliyoruz. Turnuvamız saat 18.15’de oynanacak Bellona Kayseri - Yenişehir Belediyespor maçı ile devam edecektir. 30 Eylül (yarın) programı ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır" denildi.

Beşiktaş takımı dün oynadığı müsabakada Bellona Kayseri Basketbol takımına 73-69 mağlup olmuştu.

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