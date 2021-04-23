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Beşiktaş - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 37. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

KAYSERİ 23.04.2021, 15:15
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Beşiktaş - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 37. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 37. haftasında 24 Nisan 2021 Cumartesi günü İstanbul’da saat 20.30’da oynanacak olan Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. Hakemi Hakan Ceylan .

Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.
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