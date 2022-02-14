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Besiciler ve üniversite öğrencilerinin su faturasına belediye desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin ve üniversitelerin lisans, önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verdi.

KAYSERİ 14.02.2022, 17:13
Besiciler ve üniversite öğrencilerinin su faturasına belediye desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin ve üniversitelerin lisans, önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 50 gündem maddesini karara bağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda toplandı. Meclis toplantısı öncesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Başkanlık Giriş Salonu’nda ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’nin açılışını yaptı. Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan, hüsn-i hat, çini, tezhip, minyatür, rölyef, gümüş takı işlemeciliği, cam ve ahşap boyama, dekoratif tablo yapımı gibi birçok farklı el sanatı tekniği kullanılarak hazırlanmış ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni gezdirerek, bilgiler verdi. Sergi gezisinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 31 asıl, 19 ek olmak üzere 50 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan ve koronavirüse karşı Türkiye’nin gururu Turkovac aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli isminin yeni açılacak bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyon raporu görüşüldü. Rapor, oy birliği ile kabul edilerek, Prof. Dr. Özdarendeli’nin isminin bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı. Başkan Büyükkılıç, “Hocamıza ve arkasındaki 500 kişilik sağlık ordusuna teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitemiz bizim için bir değer, marka, gururumuzdur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayrıca Kayseri’de bulunan üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenler için öğrenim süresi boyunca tahakkuk edecek su bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebi de meclis üyelerince görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi talebi de oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, “Hayvancılığı ve tarımı çok önemsiyoruz. Hayvancılığa en büyük desteği vermeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan su paralarının yüzde 50’sini KASKİ’miz ödemek üzere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizim ödememiz yönünde karar aldık” diye konuştu. Mecliste, Belediye sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu da görüşülerek, oy birliği ile kabul edilirken, tüm meclis üyeleri emeği geçenlere teşekkür etti. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda Başkan Büyükkılıç, onur konuğu olarak davet ettiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve yerli aşının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye plaket takdim etmişti.

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