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Bernard Mensah takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah takıma katılarak çalışmalara başladı.

KAYSERİ 14.07.2021, 09:12
Bernard Mensah takıma katıldı
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Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah takıma katılarak çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 28 Haziran’da yeni sezon hazırlıklarına start veren sarı kırmızılı takımda izinli olan futbolcular tek tek takıma katılıyor. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Bernard Mensah dün takımdan ayrı ilk antrenmanına çıktı. Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bernard Mensah’a 2021-2022 sezonunda büyük görev düşüyor.
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