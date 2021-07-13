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Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti

Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah bugün sağlık kontrolünden geçti.

KAYSERİ 13.07.2021, 15:59
Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti
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Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah bugün sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da sağlık kontrolleri devam ediyor. Dün Kayseri’ye gelen Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde bazı testlere tabi tutuldu. Bernard Mensah, bugün akşam yapılacak antrenmanda takımla çalışmalara başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın sağlık kontrolleri, sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcumuz Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti” denildi.
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