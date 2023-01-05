Bernard Mensah 3. golünü attı

Takım kaptanı Bernard Mensah, Yukatel Kayserispor’un sahasında oynadığı ve 4-2 kaybettiği Vavacars Fatih Karagümrük maçında penaltıdan takımının ilk golünü attı. Sahaya kaptan olarak çıkan ve doksan dakika sahada kalan Bernard Mensah müsabakanın 57. dakikasında penaltı atışını gole çevirdi ve 3. golüne ulaştı. Ganalı oyuncusu bu sezon Atakaş Hatayspor, Hangikredi Ümraniyespor maçının ardından Vavacars Fatih Karagümrük maçında da gol atmayı başardı.

Ligde geride kalan 17 hafta sonunda oynanan 16 maçının tamamında süre alan Bernard Mensah 3 gol atarken 1 asist yaptı.