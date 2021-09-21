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Berna Gözbaşı: "Telafi edeceğimiz bir yenilgi aldık"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hatayspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada "Telafi edeceğimiz bir yenilgi aldık" dedi.

KAYSERİ 21.09.2021, 09:34
Berna Gözbaşı: "Telafi edeceğimiz bir yenilgi aldık"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hatayspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada "Telafi edeceğimiz bir yenilgi aldık" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Hatayspor’a mağlup olan Yukatel Kayserispor, deplasmanda istediğini alamamanın üzüntüsü içerisinde. İlk yarıyı önde tamamlayan ancak maçın ikinci yarısında kalesinde gördüğü sonrası yenilen Yukatel Kayserispor’da Başkan Berna Gözbaşı, "Futbol içerisinde yenmek de var yenilmek de. Ancak bizi üzen ilk yarısını önde tamamlayıp ikinci yarıda mağlup olmaktı" dedi.

Süper Lig’in uzun bir maraton olduğunu ve bu tür yenilgilerin telafisinin mümkün olduğunu ifade eden Başkan Berna Gözbaşı, "Galatasaray ve Giresunspor maçlarından istediğimizi alıp milli araya moralli girmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz de, inancımız da var. Teknik heyet ve futbolcularımız ellerinden geleni yapıp takımımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

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