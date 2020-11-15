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Berna Gözbaşı spor okullarını ziyaret etti

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, spor okullarını ziyaretlerini sürdürüyor.

KAYSERİ 15.11.2020, 08:55
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Berna Gözbaşı spor okullarını ziyaret etti

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, spor okullarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor alt yapıya ve spor okullarına büyük önem veriyor. Göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmalar dikkat çeken Berna Gözbaşı dün spor okullarını ziyaret ederek minik öğrencilere moral verdi. Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ile ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Berna Gözbaşı spor okulları antrenörlerinden bilgi aldı.

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, “En büyük yatırımımız altyapımızın desteği Kayserispor Okulları olacak. Yurt geneline yayılacak okullarımızı eğitim kalitesi ile Kayserimizin gurur markalarından biri yapmak için ciddi bir çaba içindeyiz. Çocuklarınızın geleceği için bizimle mutlaka iletişime geçin” diye konuştu.
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