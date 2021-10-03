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Berna Gözbaşı: "Maçın hakkı beraberlikti"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında, "Maçın hakkı beraberlikti" dedi.

KAYSERİ 03.10.2021, 09:09
Berna Gözbaşı: "Maçın hakkı beraberlikti"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında, "Maçın hakkı beraberlikti" dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçı sonrasında açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1 puan almayı hak ettiklerini söyledi. 2-1 sona eren maç sonrasında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Maçın hakkı bana göre beraberlikti. İki takım da çok iyi mücadele etti. Fakat bizim gereksiz bir penaltıya sebebiyet vermesi sonrasında sonuç böyle oldu. Mücadelenin iyi olması ve takımımızın da sonuna kadar vazgeçmemesi bu maçtan çıkaracağım tek olumlu şey. Hakem kararları ile ilgili konuşmak istemiyorum fakat penaltı kararı doğru bir karardı." dedi.

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