banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir

Berna Gözbaşı: "Büyük emekler verdik ve emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ligin bitimine bir hafta kala büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, "Büyük emekler verdik emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

KAYSERİ 12.05.2021, 15:55
Berna Gözbaşı: "Büyük emekler verdik ve emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ligin bitimine bir hafta kala büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, "Büyük emekler verdik emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Gözbaşı, geçen sezon takımı devralırken yaşanan sıkıntıları tüm spor kamuoyunun bildiğini, Kayseri’ye yakışan ve bu şehrin en önemli markasını ayağa kaldırmak için çok ciddi maddi manevi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Bu süreç içinde mutlaka hatalarının da olduğunu, ancak gelecek için umut verici altyapı çalışmaları da yaptıklarının altını çizen Gözbaşı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki alacaklar konusunda ligin en rahat futbolcuları Kayserispor’da idi. Bütün imkanları seferber ettik. Sırf bu şehir süper ligden düşmesin diye. Büyük emekler verdik emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bunun için önümüzde bir maç kaldı. Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Diğer rakibimizin alacağı sonucu beklemek istemiyoruz. Tüm futbolcularımız, teknik yönetim ve yönetim kurulu inandı. Ben Kayserispor’un büyük camiasının da inancının tam olduğunu biliyorum. Trabzonspor da büyük camia, büyük takım, çıkıp kendilerine yakışan futbolu sergileyeceklerine inancım tam."
Yorumlar (0)
20°
açık