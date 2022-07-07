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Berna Demirci, Kayseri Atletikspor’da

Kayseri Atletikspor Kulübü, Ünyegücüspor forması giyen orta oyuncu Berna Demirci’yi kadrosuna kattı.

KAYSERİ 07.07.2022, 10:07
Berna Demirci, Kayseri Atletikspor’da

Kayseri Atletikspor Kulübü, Ünyegücüspor forması giyen orta oyuncu Berna Demirci’yi kadrosuna kattı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mavi beyazlılar dış transferde Ünyegücüspor forma giyen orta oyuncu Berna Demirci ile her konuda anlaşarak kadrosuna dahil etti. 2000 doğumlu oyuncu yeni sezonda turuncu siyahlı formayı giyecek. Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada; “Yeniden hoşgeldin Berna Demirci. Daha önceki sezonlarda takımızda forma giyen ve takımımızın başarısında büyük katkısı bulunan orta oyuncu Berna Demirci bu sezon yine ailemize katıldı” denildi.

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