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Berke Kaya Kırşehir Belediyespor’da

Yukatel Kayserispor’dan ayrılan kaleci Berke Kaya TFF 2.Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAYSERİ 02.09.2021, 12:52
Berke Kaya Kırşehir Belediyespor’da

Yukatel Kayserispor’dan ayrılan kaleci Berke Kaya TFF 2.Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, Yukatel Kayserispor’dan Berke Kaya’yı kadrosuna kattı. Bonservisi ile Kırşehir Belediyespor’a transfer olan 2001 doğumlu kaleci Berke Kaya’nın yeni takımı ile çalışmalara başlarken lisansı çıkarıldı.

Transferin her iki taraf için hayırlı olmasını ifade eden genç kaleci Berke Kaya, “Yeni sezonda Kırşehir Belediyespor ile anlaşmış bulunuyorum. Her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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