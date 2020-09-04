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Benli’den gece mesaisi
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ALİ RAMAZAN BENLİ, KORONAVİRÜSLE GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDEN FİLYASYON EKİPLERİNİ ZİYARET EDEREK HEM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER ALDI HEM DE MORAL VERDİ.
KAYSERİ 04.09.2020, 14:49
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İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koronavirüsle gece gündüz mücadele eden filyasyon ekiplerini ziyaret ederek hem çalışmaları hakkında bilgiler aldı hem de moral verdi.
Kayseri’de koronavirüsle mücadele hız kesmeden sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerle maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşları bilgilendirirken, mücadele de ön saflarda yer alan sağlık çalışanları da çalışmalarını sürdürüyor.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, gece saatlerinde koronavirüsle mücadele de ön saflarda çalışan filyasyon ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sağlık çalışanlarına moral de veren Benli, mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
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