Belsinspor ilk mağlubiyetini aldı

Belsinspor bu sezon ilk mağlubiyetini Talas Anayurtspor aldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Belsinspor ligin 8. haftasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor’a 5-1 mağlup oldu. Hafta sonu oynadığı zorlu maçta rakibi karşısında farklı kaybederek hem ilk mağlubiyetini hem de liderliği kaptıran mavi beyazlılar 18 puanla ikinci sırada haftayı kapattı. Ligde geride kalan 8. hafta sonunda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Belsinspor rakip filelere 25 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Belsinspor ligin 9. haftasında Yeni Kıranardıspor ile karşı karşıya gelecek.