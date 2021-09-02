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Bellona Kayseri’nin yabancı oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol’un 3 yabancı oyuncusu daha bugün sağlık kontrolünden geçti.

KAYSERİ 02.09.2021, 17:17
Bellona Kayseri’nin yabancı oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol’un 3 yabancı oyuncusu daha bugün sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un 3 yabancı oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçti. Bellona Kayseri Basketbol’un transfer ettiği Brooque Williams, Japreece Dean ve Farhiya Abdi, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve EKG kontrollerinden tam not aldı. Sağlık kontrolünden geçen oyuncular takımla birlikte çalışmalara başladılar.

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