banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası

Bellona Kayseri’nin rakipleri belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımının EuroCup Women’deki rakipleri belli oldu.

KAYSERİ 02.10.2021, 10:57
Bellona Kayseri’nin rakipleri belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımının EuroCup Women’deki rakipleri belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol Avrupa’daki grubu ve rakipleri belli oldu. EuroLeague Women’e katılan ve oynadığı ilk iki maçı kaybederek EuroCup Women’de yoluna devam edecek olan sarı kırmızılılar D Grubunda yer alacak. Bellona Kayseri Basketbol, D Grubunda Ramla (İsrail), Nesibe Aydın (Türkiye) ve Niki Lefkadas (Yunanistan) olacak.

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup Women’deki ilk maçını 14 Ekim’de Ankara’da Nesibe Aydın ile oynayacak.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P