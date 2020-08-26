Bellona Kayseri’nin fikstürü belli oldu
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ BELİRLENDİ. BELLONA KAYSERİ SEZONU İÇ SAHA MAÇIYLA AÇACAK.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Bellona Kayseri sezonu iç saha maçıyla açacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol’un fikstürü belli oldu. 2020-2021 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında İzmit Belediyespor’u konuk edecek sarı kırmızılı ekip, sezonu da sahasında Çankaya Üniversitesi maçıyla noktalayacak. Bellona Kayseri Basketbol, ligin 10. ve 23. haftasını BAY olarak geçirecek.
Bellona Kayseri Basketbol’un 13 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:
1.Hafta İzmit Belediyespor (I)
2.Hafta Hatay B.B.spor (D)
3.Hafta Galatasaray (I)
4.Hafta Adana Basketbol (D)
5.Hafta Nesibe Aydın (I)
6.Hafta Fenerbahçe (D)
7.Hafta Ormanspor (I)
8.Hafta Yenişehir (I)
9.Hafta Birevim Elazığ (D)
10.Hafta BAY
11.Hafta Botaş (D)
12.Hafta Beşiktaş (I)
13.Hafta Çankaya Üniv. (D)
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|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25