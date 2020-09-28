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Bellona Kayseri’nin Amerikalı transferi sağlık kontrolünden geçti
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİNDE MÜCADELE EDEN BELLONA KAYSERİ BASKETBOL TAKIMININ AMERİKALI TRANSFERİ KYLEE SHOOK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ.
KAYSERİ 28.09.2020, 11:16
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Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının Amerikalı transferi Kylee Shook sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri Basketbol takımına New York Liberty’den transfer olan, uzun forvet oyuncusu 22 yaşındaki Kylee Shook, girdiği kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve EKG testlerinden tam not aldı. Gidebildiği kadar ileri gitmek istediğini ifade eden Kylee Shook; “Kesinlikle Amerika’dan ve Double NBA’den daha farklı burası ama şu ana kadar gayet iyi geçti geçiş dönemim. Takım bana çok açık, uçuşum iyiydi ve her şey iyi gidiyor. Takım bana karşı çok sıcak kanlı ve takımı çok seviyorum. Gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyorum. Yavaş yavaş beni anlıyorlar” dedi.
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