Bellona Kayseri’de Tolga Esenci dönemi

Bellona Kayseri Basketbolun yeni Başantrenörü Tolga Esenci oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük için Tolga Esenci ile anlaştı. 23 Aralık’ta başantrenör Aclan Kavasoğlu ile sonuna kadar sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar 3 maç sonrası Aclan Kavasoğlu ile yollarını ayırdı. Kavasoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Bellona Kayseri Basketbolun yeni başantrenörü Tolga Esenci oldu. Kayseri’ye gelen başantrenör Tolga Esenci takımla birlikte çalışmalara başladı.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Baş antrenörlük konusunda ligimizde ve milli takımlarda uzun süre görev alan Tolgay Esenci ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hoşgeldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.