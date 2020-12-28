Bellona Kayseri’de en skorer isim Harris oldu

Bellona Kayseri Basketbol’da ligin ilk yarısında en skorer oyuncu Tyasha Harris oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde ilk yarıda oynadığı 13 maçta 1002 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol takımında en skorer isim Amerikalı oyuncusu Tyasha Harris oldu. Tyasha Harris Sarı Kırmızılı forma ile bütün maçlarda forma giyerken toplam 254 sayı üretti. Harris’i 179 sayı ile Melis Gülcan, 173 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti.

Kadınlar basketbol liginin ilk yarısında 13 maça çıkıp 3 galibiyet alan Bellona Kayseri Basketbol takımında 1002 sayıya imza atan oyuncular şunlar:

Tyasha Harris - 13 maç - 254 sayı

Melis Gülcan - 12 maç - 179 sayı

Mikiah Harrigan - 11 maç -173 sayı

Esra Ural Topuz - 12 maç - 99 sayı

Ayşegül Günay Aladağ - 12 maç - 99 sayı

Kalani Brown - 4 maç - 59 sayı

Jacki Gemelos - 7 maç - 47 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde - 13 maç - 33 sayı

Kylee Shook- 3 maç - 23 sayı

Sevgi Tonguç - 11 maç - 22 sayı

Gülse Uğur - 10 maç - 14 sayı