Bellona Kayseri’de Aclan Kavasoğlu dönemi başlıyor

Bellona Kayseri Basketbol’da Aclan Kavasoğlu dönemi başlıyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük için Aclan Kavasoğlu ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde 15 yıldır görev yapan başantrenör Ayhan Avcı, yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Ayhan Avcı ile yolların ayrılmasından sonra antrenör arayışına başlayan Bellona Kayseri Basketbol tecrübeli başantrenör Aclan Kavasoğlu ile her konuda anlaşma sağladı.

Kayseri’ye gelen Kavasoğlu yarın düzenlenecek olan basın toplantısı ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.