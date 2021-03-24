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Bellona Kayseri’de 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Çankaya Üniversitesi’ni yenen Bellona Kayseri Basketbol’da 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

KAYSERİ 24.03.2021, 15:34
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Bellona Kayseri’de 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Çankaya Üniversitesi’ni yenen Bellona Kayseri Basketbol’da 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Kadir Has spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Kitija Laksa, Melis Gülcan, Maja Miljkovic, Gülse Uğur ve Sevgi Tonguç çift haneli sayılara ulaşan oyuncular oldu.

Karşılaşmada Kitija Laksa 22, Melis Gülcan 16, Sevgi Tonguç 16, Maja Milkkovic 11 ve Gülse Uğur 12 sayı attı
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