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Bellona Kayseri’de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı

Bellona Kayseri Basketbol’un kaybettiği KSC Szekszard maçında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

KAYSERİ 22.09.2021, 09:06
Bellona Kayseri’de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı

Bellona Kayseri Basketbol’un kaybettiği KSC Szekszard maçında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

2021-2022 sezonunda FIBA Euro League Women ön eleme müsabakaları ile başlayan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol ilk maçında ilk mağlubiyetini aldı. KSC Szekszard takımı ile Romanya’da karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 80-70 mağlubiyetle ayrıldı. Bellona Kayseri Basketbol takımında KSC Szekszard karşılaşmasında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Sarı kırmızılı ekipte Japreece Dean 17 sayı, Brooque Williams 12 sayı ve Melike Tuğba Oral 10 sayı atarak en skorel isimler oldular.

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