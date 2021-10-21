Bellona Kayseri’de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı

Bellona Kayseri Basketbolun kazandığı Universitas PEAC maçında, 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

EuroCup Women D Grubunda ikinci maçında sahasında Macaristan ekibi Universitas PEAC takımını konuk eden ve müsabakayı 71-63 kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Sarı kırmızılı ekipte Destiny Slocum 20 sayı, Brooque Williams 18 sayı, Egle Sventoraite 13 sayı ve Sevgi Tonguç 8 sayı ile takımın en skorer oyuncuları olurken, Meltem Topaloğlu ile Gizem Tüzün ise sayı üretemeyen isimler oldular.

Sarı kırmızılı takımda Brooque Williams, Egle Sventoraite, Destiny Slocum ve Renata Brezinova en çok süre alan isimler oldu.