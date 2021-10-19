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Bellona Kayseri’de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı
Bellona Kayseri Basketbol’un sahasında kaybettiği Mersin Yenişehir Belediyespor maçında, 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
KAYSERİ 19.10.2021, 09:14
Bellona Kayseri Basketbol’un sahasında kaybettiği Mersin Yenişehir Belediyespor maçında, 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında sahasında Mersin Yenişehir Belediyespor’u konuk eden ve müsabakayı 75-85 kaybeden Bellona Kayseri Basketbol takımında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Ligdeki ilk maçında mağlup olan sarı kırmızılı ekipte Egle Sventoraite 19 sayı, Brooque Williams 18 sayı ve Derin Yaya 13 sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu.
Sarı kırmızlı takımda en skorer isimler ise 19 sayı ile Litvanyalı Egle Sventoraite oldu.