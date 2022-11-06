Bellona Kayseri üçüncü mağlubiyetini aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol’da üst üste ikinci kez kaybetti. Ligde geride kalan 5. hafta sonunda oynadığı 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 7 puan topladı. Ligde 8.sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol Beşiktaş ve Rize Belediyesi’ni mağlup ederken, Hatay Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne ise mağlup oldu. İç sahada ilk kez kaybeden sarı kırmızılılar deplasmanda ise henüz galibiyet alamadı.