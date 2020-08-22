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Bellona Kayseri transfer yaptı
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL TAKIMI KADROSUNA BİR OYUNCU DAHA KATTI.
KAYSERİ 22.08.2020, 12:02
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Bellona Kayseri Basketbol takımı kadrosuna bir oyuncu daha kattı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, Adana Basket’ten ayrılan Sevgi Tonguç ile anlaştı. 17 yaşındaki forvet mevkisinde görev yapan Sevgi Tonguç transferi kulüp tarafından da açıklandı. Bellona Kayseri Basketbol Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Sevgi Tonguç ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz” denildi.
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