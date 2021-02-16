Bellona Kayseri, Ormanspor’a konuk olacak

Bellona Kayseri Basketbol ligin 20. haftasında yarın deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı OGM Ormanspor maçı için bugün Ankara’ya gidecek. Geçtiğimiz haftayı evinde lider Fenerbahçe’ye 50-71 mağlup olarak kapatan sarı kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. 24 puanla 12.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbolda yarın ki karşılaşmada Tyasha Harris ve Mikiah Harrigan forma giyemeyecek. İki oyuncu dışında eksik bulunmazken Sarı-Kırmızılılar son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yaparak tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonunda oynanacak olan OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat 14.00’te başlayacak.