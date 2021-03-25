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Bellona Kayseri ligi 10. sırada tamamladı

Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunu 10.sırada tamamladı.

KAYSERİ 25.03.2021, 09:11
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Bellona Kayseri ligi 10. sırada tamamladı

Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunu 10.sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunu 36 puanla 10.sırada tamamladı. Sarı-Kırmızılılar 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile kapattı. Bu sezon tarihinin en kötü sezonu geçiren Bellona Kayseri Basketbol takımı EuroCup Women son 16 turunda veda etmişti.
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